Ucraina-Russia l’apertura di Zelensky sul Donbass | la proposta per la pace
(Adnkronos) – L'Ucraina apre alla creazione di una zona smilitarizzata nel Donbass per porre fine alla guerra con la Russia. Nel nuovo piano di pace articolato in 20 punti, ed elaborato nei negoziati tra Kiev e Washington, per la prima volta l'Ucraina prende in considerazione la possibilità concreta di ritirare le proprie truppe dal Donetsk. Al . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: Pace Ucraina-Russia, Witkoff a Berlino per convincere Zelensky e i leader europei. Trump: “Una zona economica libera nel Donbass funzionerebbe”
Leggi anche: Guerra Ucraina-Russia, oggi Zelensky presenta il piano di pace agli USA. Putin: “Non rivoglio l’Urss, ma Donbass è nostro”, news in diretta
Guerra in Ucraina, il piano di pace illustrato da Zelensky: i 20 punti di Kiev - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha illustrato i contenuti di un nuovo piano in 20 punti per mettere fine alla guerra in Ucraina. leggo.it
Guerra in Ucraina, il piano di pace illustrato da Zelensky: i 20 punti. Kiev chiama Mosca: a che punto sono le trattative - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha illustrato i contenuti di un nuovo piano in 20 punti per mettere fine alla guerra in Ucraina. leggo.it
Quali sono i 20 punti del nuovo piano di pace tra Russia e Ucraina spiegati dal presidente Zelensky - Il presidente ucraino Zelensky ha illustrato oggi alla stampa la bozza del piano in 20 punti per la pace con la Russia, elaborato nei negoziati di Miami ... fanpage.it
Guarda l'ultima edizione del #Tg2000, #24dicembre 2025 #Ucraina #NATO #Zelensky #Russia #Mosca #Trump #Macron #Senato #Manovra #Natale #Maltempo #PapaLeoneXIV #Natale #Betlemme #TV2000 - facebook.com facebook
Mentre la Russia continua la sua aggressione, l'Ucraina continua a combattere e a resistere. Può contare su di noi oggi come domani." 3/3 x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.