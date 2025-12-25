Ucraina piano di pace in 20 punti di Zelensky | apertura sulla zona franca in Donbass ma Putin dirà no
L’Ucraina apre alla creazione di una zona smilitarizzata nel Donbass per porre fine alla guerra con la Russia. Nel nuovo piano di pace articolato in 20 punti, ed elaborato nei negoziati tra Kiev e Washington, per la prima volta l’Ucraina prende in considerazione la possibilità concreta di ritirare le proprie truppe dal Donetsk. Al passo indietro ipotizzato dal presidente Volodymyr Zelensky, però, dovrebbe aggiungersi analoga retromarcia della Russia: nel Donbass verrebbe creata una zona demilitarizzata sotto supervisione internazionale, dopo il via libera della popolazione in un referendum. In particolare, nel Donetsk l’area potrebbe comprendere Kramatorsk e Sloviansk, città controllate da Kiev: cedere le ‘fortezze’ alla Russia significherebbe offrire a Vladimir Putin la base per nuovi attacchi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche: Ucraina, nuovo piano di pace in 20 punti. Zelensky: “Abbiamo tutti un sogno, che lui (Putin) muoia”
Leggi anche: Guerra Ucraina-Russia, oggi Zelensky presenta il piano di pace agli USA. Putin: “Non rivoglio l’Urss, ma Donbass è nostro”, news in diretta
Ucraina, piano di pace Usa-Kiev in 20 punti: nodo territori e Zaporizhzhia. Ma Mosca frena; Il nuovo piano di pace per l’Ucraina, ecco i 20 punti concordati da Kiev e Usa (ma su 2 “non…; Ucraina-Russia, cosa succede con il Donbass: il piano di pace in 20 punti; Guerra in Ucraina, ecco i dettagli sui 20 punti del piano di pace di Zelensky.
Ucraina, piano di pace Usa-Kiev in 20 punti: nodo territori e Zaporizhzhia. Ma Mosca frena - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, piano di pace Usa- tg24.sky.it
Ucraina, cosa prevede piano di pace: ecco i 20 punti concordati con USA/ Zelensky: “Vogliamo che Putin muoia” - Piano di pace Ucraina Usa, i 20 punti concordati e cosa prevede, il nodo territori. ilsussidiario.net
Guerra in Ucraina, Russia sul piano di pace in 20 punti/ “Punto di partenza, servono modifiche profonde” - Guerra in Ucraina, Russia boccia piano di pace in 20 punti: un "punto di partenza", servono modifiche profonde altrimenti non potrà essere accettato ... ilsussidiario.net
#Ucraina , la #Russia vuole modifiche sostanziali all’ultimo piano di pace #USA - #Zelensky #Trump #Putin - facebook.com facebook
UCRAINA | Il nuovo piano Usa-Ucraina in 20 punti per porre fine alla guerra #ANSA x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.