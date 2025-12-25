Ucraina Parlamento prepara le elezioni
22.10 Il parlamento ucraino al lavoro sull' organizzazione delle prossime elezioni. Lo ha annunciato il primo vicepresidente della Rada,Oleksandr Kornienko.Alle ore 13 del 2612 è prevista la prima riunione online del gruppo di lavoro sulla preparazione delle elezioni, dei referendum durante la legge marziale e nel periodo post-bellico. "Circa 60 persone sono già state incluse nel gruppo di lavoro", ha spiegato, con 2 deputati per ciascuno dei partiti e gruppi parlamentari, 10 esponenti di organizzazioni pubbliche e altri. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
L’Ucraina si prepara a tornare alle urne; Kiev: volenterosi disponibili a schierare forza militare in Ucraina. Mosca: non lo accetteremo - Sindaco di Kiev: “Difese aeree operative nel nord della capitale”; Asset russi, al vertice spunta un piano B. Zelensky incalza sui fondi. Trump: Kiev si muova - Confronto al Consiglio europeo su nuova bozza per asset.
UCRAINA, PERCHÉ VOTARE ORA AIUTEREBBE SOLO IL CREMLINO - Nelle ultime settimane il presidente Volodymyr Zelenskyy è tornato sotto pressione affinché l’Ucraina va ... opinione.it
Ucraina: vicepresidente Parlamento, nessuna iniziativa legislativa per elezioni in tempo di guerra - In Ucraina non esistono al momento iniziative legislative o progetti di legge che regolamentino lo svolgimento delle elezioni in tempo ... agenzianova.com
La Verkhovna Rada (Parlamento) dell'Ucraina sta creando un gruppo di lavoro per valutare la questione dello svolgimento delle elezioni presidenziali sotto la legge marziale. Lo ha annunciato sui social David Arakhamia, capo della fazione “Servitore del pop - facebook.com facebook
