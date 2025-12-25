Ucraina Parlamento prepara le elezioni

22.10 Il parlamento ucraino al lavoro sull' organizzazione delle prossime elezioni. Lo ha annunciato il primo vicepresidente della Rada,Oleksandr Kornienko.Alle ore 13 del 2612 è prevista la prima riunione online del gruppo di lavoro sulla preparazione delle elezioni, dei referendum durante la legge marziale e nel periodo post-bellico. "Circa 60 persone sono già state incluse nel gruppo di lavoro", ha spiegato, con 2 deputati per ciascuno dei partiti e gruppi parlamentari, 10 esponenti di organizzazioni pubbliche e altri. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

L’Ucraina si prepara a tornare alle urne; Kiev: volenterosi disponibili a schierare forza militare in Ucraina. Mosca: non lo accetteremo - Sindaco di Kiev: “Difese aeree operative nel nord della capitale”; Asset russi, al vertice spunta un piano B. Zelensky incalza sui fondi. Trump: Kiev si muova - Confronto al Consiglio europeo su nuova bozza per asset.

Ucraina, piano di pace Usa-Kiev in 20 punti: nodo territori e Zaporizhzhia. Ma Mosca frena - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, piano di pace Usa- tg24.sky.it