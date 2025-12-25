Ucraina nuovo piano di pace in 20 punti Zelensky | Abbiamo tutti un sogno che lui Putin muoia
Roma, 25 dicembre 2025 – Un nuovo piano di pace per l’Ucraina in 20 punti, elaborato assieme agli Usa, sarà inviato a Mosca. Il documento prevede che Kiev rinunci formalmente alla Nato, garanzie di sicurezza per Kiev sul modello dell'articolo 5 dell’Alleanza atlantica, l'ingresso nella Ue e nuove rapide elezioni. Inoltre c’è un’apertura anche alla possibilità di una zona demilitarizzata nella parte est del Paese, quella contesa da Mosca, se la Russia ritirerà le proprie truppe da un'area di territorio di pari estensione nel Donetsk. Non c'è accordo invece con gli Usa sulla futura gestione della centrale di Zaporizhzhia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Ucraina, Zelensky e il sogno: "La pace. E che lui muoia..."
Leggi anche: Il discorso di Natale di Zelensky, che evoca Putin: «Il sogno? La pace, e che lui muoia» | L'apertura a una «zona smilitarizzata»
Il nuovo piano di pace per l’Ucraina, ecco i 20 punti concordati da Kiev e Usa (ma su 2 “non…; Ucraina, il nuovo piano di pace Usa-Kiev in 20 punti. Ma Mosca frena; La nuova versione del piano di pace per l’Ucraina in venti punti; Guerra Ucraina - Russia, tutte le news. Colloqui Zelensky-Witkoff a Berlino, Usa: “Fatti progressi”.
Ucraina, piano di pace Usa-Kiev in 20 punti: nodo territori e Zaporizhzhia. Ma Mosca frena - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, piano di pace Usa- tg24.sky.it
Ucraina-Russia, cosa succede con il Donbass: il piano di pace in 20 punti - Zelensky ha aperto alla possibilità di creare una zona smilitarizzata, ma serve un passo indietro anche da parte di Putin. today.it
Il nuovo piano di pace per l’Ucraina, ecco i 20 punti concordati da Kiev e Usa (ma su 2 “non c’è consenso”) - Zelensky rivela i dettagli dell'accordo inviato a Mosca, ma ammette: non c'è consenso con gli Usa su territori e centrale di Zaporizhzhia ... ilfattoquotidiano.it
UCRAINA | Il nuovo piano Usa-Ucraina in 20 punti per porre fine alla guerra #ANSA - facebook.com facebook
UCRAINA | Il nuovo piano Usa-Ucraina in 20 punti per porre fine alla guerra #ANSA x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.