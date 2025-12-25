Ucraina nuovo attacco della Russia contro porto di Odessa | un morto

(Adnkronos) – Nuovi attacchi della Russia sull'Ucraina oggi 25 dicembre. E' di un morto e due feriti il bilancio del raid contro Odessa. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale di Odessa Oleg Kiper, secondo cui la scorsa notte "il nemico ha nuovamente colpito il porto e le infrastrutture industriali della regione .

Guerra Ucraina-Russia, Zelensky: "Devo sapere cosa faranno gli Usa se la Russia attacca di nuovo, questione Donbass non risolta" - Il presidente russo Vladimir Putin è tornato ad attaccare duramente i Paesi europei e rilanciato anche un monito diretto sull'Ucraina orientale.

Ucraina, Papa Leone chiede 24 ore di pace. Zelensky: "Putin attacca prima di Natale" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zelensky: 'Massiccio attacco con 30 missili e 650 droni'.

