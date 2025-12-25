Ucraina le elezioni e il sondaggio | Zelensky rischia la sconfitta
(Adnkronos) – Volodymyr Zelensky in testa nei sondaggi, ma il presidente dell'Ucraina rischierebbe la sconfitta in un eventuale ballottaggio alle elezioni. Un'analisi condotta dal Socis Center for Social and Marketing Research a dicembre rivela che alle urne il presidente otterrebbe il 30,6% dei voti. Sarebbe però insidiato dall'ex Comandante in Capo delle Forze Armate, il . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
L’Ucraina indirà nuove elezioni politiche. Ieri, 23 dicembre, la Commissione elettorale centrale ucraina ha annunciato di aver pienamente ripristinato le liste elettorali dopo quasi quattro anni di legge marziale che hanno congelato il sistema politico ucraino. «L - facebook.com facebook
