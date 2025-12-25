Ucraina il messaggio di Natale di Zelensky

"Oggi condividiamo tutti un sogno. Ed esprimiamo un desiderio – per tutti noi. 'Che possa morire', ognuno di noi può pensare a se stesso", ha detto il presidente ucraino Zelensky nel discorso di Natale alla nazione, apparentemente riferendosi al presidente russo Putin. "Ma quando ci rivolgiamo a Dio, ovviamente, chiediamo qualcosa di più grande. Chiediamo la pace per l'Ucraina", ha aggiunto. "Sin dai tempi antichi, gli ucraini credono che la notte di Natale il cielo si apra. E se racconti loro il tuo sogno, sicuramente si avvererà. Oggi condividiamo tutti un sogno. Ed esprimiamo un desiderio – per tutti noi.

