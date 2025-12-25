Ucraina il discorso di Natale di Zelensky | Il sogno è la morte di Putin
«Sin dai tempi più antichi, gli ucraini credono nel fatto che la notte di Natale dischiude i Cieli. E che esprimendo un sogno, questo si realizza. Oggi tutti noi condividiamo un sogno e abbiamo un unico desiderio per tutti noi. ‘Che lui possa morire’, potrebbe dire tra sé ciascuno di noi. Ma quando ci volgiamo a Dio, noi di certo aspiriamo a qualcosa di più grande». È un passaggio del discorso alla nazione di Volodymyr Zelensky, il cui testo è riportato sulla pagina ufficiale del Presidente ucraino. «Chiediamo la pace per l’Ucraina. Combattiamo e preghiamo per questo. Lo meritiamo», dice ancora, tra l’altro, Zelensky. 🔗 Leggi su Open.online
"Discorso banale", Calenda contro Benigni e 'difende' Ucraina x.com
Nel suo discorso di fine anno Putin aprirebbe pure il negoziato con l’Ucraina, ma secondo lui Kiev non è pronta a discutere “la questione territoriale”. di Zaccaria Trevi - facebook.com facebook
