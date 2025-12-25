Ucraina bombardieri russi sui mari Barents e Norvegia Zelensky | Ognuno di noi si augura la morte di Putin

I bombardieri strategici russi Tu-95MS hanno effettuato un volo pianificato sulle acque neutrali del Mare di Barents e del Mare di Norvegia e in alcuni momenti sono stati scortati da caccia stranieri. Lo riferisce il ministero della Difesa di Mosca, citato dalla agenzie russe. “Il volo è durato più di sette ore. In alcune fasi del percorso, i bombardieri sono stati scortati da aerei da combattimento di paesi stranieri”, ha spiegato. “Tutti i voli degli aerei delle Forze aerospaziali russe vengono effettuati nel rigoroso rispetto delle normative internazionali sullo spazio aereo”, ha sottolineato il ministero. 🔗 Leggi su Lapresse.it

