Ucraina attacchi russi il giorno di Natale | colpiti civili a Kherson e Chernihiv

Il giorno di Natale è stato segnato da nuovi attacchi russi contro obiettivi civili in Ucraina. Le autorità locali hanno riferito di bombardamenti che hanno colpito un mercato a Kherson e un edificio residenziale a Chernihiv, causando morti e feriti tra la popolazione. A Chernihiv, nel nord del Paese, un drone ha centrato un edificio residenziale di cinque piani. Secondo i servizi di emergenza e il governatore regionale Viacheslav Chaus, l’attacco ha provocato la morte di una donna di 80 anni. Altre sei persone sono rimaste ferite, di cui almeno tre in condizioni gravi. L’esplosione ha causato danni significativi alla struttura dell’edificio, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori per evacuare i residenti e mettere in sicurezza l’area. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

