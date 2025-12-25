Uccisa Imani Smith l’ex baby star di Broadway che aveva recitato nel musical ‘Il re leone’

Roma, 25 dicembre 2025 - Broadway sotto choc per la morte di Imani Smith, che giovanissima aveva calcato i suoi palcoscenici vestendo i panni della giovane Nala nel musical "Il re leone' tra il 2011 e il 2012. La donna è morta a 25 anni. Secondo quanto riportano i media Usa, sarebbe stata uccisa dal compagno 35enne Jordan D. Jackson-Small, che è stato arrestaato con l'accusa di omicidio di primo grado. L'ex baby star è stata trovata prima di vita in un'abitazione a Edison, nel New Jersey, dopo una chiamata al 911 che segnalava un accoltellamento. In un comunicato diffuso dalla Procura della contea di Middlesex. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

