Uccisa a uccisa a coltellate l' attrice de Il Re Leone | chi era Imani Smith

Una tragedia scuote il mondo dello spettacolo e di Broadway: a soli 25 anni è morta Imani Smith, l'ex-attrice che da bambina era stata conosciuta dal grande pubblico per per aver recitato nel musical 'll Re Leone" della Walt Disney. Il decesso non è avvenuto per cause naturali ma a seguito delle ferite di un accoltellamento mortale e ritrovata nella sua abitazione di Edison, nel New Jersey, il 21 dicembre scorso come è stato riferito dal procuratore della contea di Middlesex e dal capo della polizia di Edison, Thomas Bryan. Smith lascia un bimbo di tre anni. Le accuse al fidanzato. Non c'è ancora nessuna certezza né sul movente dell'omicidio né di chi lo avrebbe compiuto anche se la polizia della cittadina ha arrestato il 35enne D. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

