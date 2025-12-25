Tutto pronto per GustoLab | alla scoperta della tradizione del biscotto cegliese

CEGLIE MESSAPICA - Il prossimo 5 gennaio alle ore 9:30, Ceglie Messapica si prepara a svelare i segreti di uno dei suoi tesori gastronomici più preziosi: il rinomato biscotto cegliese. L'iniziativa "GustoLab", ospitata presso l'InfoPoint di via G. Elia 18, trasporterà i partecipanti in un viaggio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Tutto pronto per “GustoLab”: alla scoperta della tradizione del biscotto cegliese

