Tutti hanno famiglia il cyber crime non è solo virtuale | la minaccia dei filorussi agli informatici arruolati contro Mosca

Mentre l’Occidente affila le armi della guerra ibrida, una minaccia piomba sui cyber soldati arruolati contro Mosca: “La criminalità informatica non si esaurisce nello spazio digitale e mai lo farà, tutti hanno parenti, amici e ‘persone speciali’, che a volte devono soffrire a causa delle decisioni stupide dei loro amici o familiari.”. Traduzione: anche senza elmetto, lontano da trincee e al riparo di una scrivania, i nemici del Cremlino sono in pericolo. Chi attacca la Russia da un computer in ufficio, rischia più dei militari al fronte, perché nel mirino entrano anche i loro cari. L’intimidazione su X dei criminali informatici filo-russi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

