Tutti abbiamo un sogno | che muoia | Zelensky evoca Putin senza nominarlo nel discorso di Natale

“Oggi condividiamo tutti un sogno. Ed esprimiamo un desiderio, per tutti noi. ‘Che muoia’, ognuno di noi potrebbe pensare tra sé e sé. Ma quando ci rivolgiamo a Dio, ovviamente, chiediamo qualcosa di più grande. Chiediamo la pace per l’Ucraina. Lottiamo per essa. E preghiamo per essa. E la meritiamo”. Sono le parole usate dal presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky per salutare gli ucraini alla vigilia di Natale. Qual è il soggetto sottinteso della frase “che muoia”? A chi si riferiva il leader ucraino? Tutti i media danno per scontato che intendesse il grande nemico, invasore, il presidente russo Vladimir Putin. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

