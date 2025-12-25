Turchia | Preparavano assalti115 fermi

12.55 Circa 115 presunti membri dell'Isis, sospettati di pianificare attacchi durante le festività di fine anno, sono stati arrestati in Turchia. "L'organizzazione terroristica dell' Isis stava pianificando attacchi durante le celebrazioni di Natale e Capodanno", comunica la procura di Istanbul. Gli arresti avvengono qualche giorno dopo la cattura tra Afghanistan e Pakistan, di un presunto leader dello Stato islamico che preparava attacchi nella regione, in Turchia e in Europa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

