Tuffo di Natale al moletto di San Jacopo tutti in acqua per il tradizionale bagno del 25 dicembre FOTO

25 dic 2025

Natale, a Livorno, non è soltanto il pranzo con amici e parenti. C'è infatti un altro appuntamento che ormai, con il passare degli anni, è diventato una tradizione: il tuffo di Natale. Anche questo 25 dicembre gli ‘intrepidi’ hanno deciso di sfidare il freddo e si sono dati appuntamenti al. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

