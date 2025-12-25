Natale, a Livorno, non è soltanto il pranzo con amici e parenti. C'è infatti un altro appuntamento che ormai, con il passare degli anni, è diventato una tradizione: il tuffo di Natale. Anche questo 25 dicembre gli ‘intrepidi’ hanno deciso di sfidare il freddo e si sono dati appuntamenti al. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - Tuffo di Natale, al moletto di San Jacopo tutti in acqua per il tradizionale bagno del 25 dicembre. FOTO

