2025-12-24 16:26:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport: “ Scudetto e Supercoppa nello stesso anno: non è poco! Da bambino ero innamorato del Napoli”. A dirlo è Aurelio De Laurentiis, intervenuto ai microfoni di Radio CRC per fare il punto sul 2025 della formazione di Antonio Conte, campione d’Italia in carica e fresca del trionfo in Supercoppa italia contro il Bologna, che all’Al-Awwal Park di Riad si è arreso alla doppietta di David Neres (già a segno in semifinale contro il Milan). Gli azzurri sono ora attesi sul campo della Cremonese, dove domenica 28 dicembre contenderà alla formazione di Davide Nicola la 17 ª giornata di campionato: si disputerà invece il 14 gennaio il recupero della 16ª giornata contro il Parma al Maradona. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – “Signorotti che comandano il calcio. Fanno sorridere”. Napoli, dopo il trionfo ADL torna all’attacco

Leggi anche: Napoli, dopo la Supercoppa cambio di strategia? ADL potrebbe fare un investimento in attacco

Leggi anche: Corsa scudetto, il Napoli celebra il trionfo 2024-2025 al Gran Galà: premi, ambizioni e l’attacco di De Laurentiis al sistema calcio

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

De Laurentiis parla fuori dai denti e spara a zero contro chi gestisce il calcio italiano "Abbiamo un sistema medievale dopo ci sono grandi signorotti che comandano il calcio italiano e a un certo punto pensano di essere rieletti" L'accusa si chiude contro i - facebook.com facebook

"Signorotti che comandano il calcio. Fanno sorridere". Napoli, dopo il trionfo #ADL torna all'attacco “Scudetto e Supercoppa nello stesso anno: non è poco! Da bambino ero innamorato del Napoli". A dirlo è Aurelio De Laurentiis, intervenuto ai microfoni di R x.com