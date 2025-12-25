TS – Signorotti che comandano il calcio Fanno sorridere Napoli dopo il trionfo ADL torna all’attacco

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-12-24 16:26:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport: “ Scudetto e Supercoppa nello stesso anno: non è poco! Da bambino ero innamorato del Napoli”.  A dirlo è Aurelio De Laurentiis, intervenuto ai microfoni di Radio CRC per fare il punto sul 2025 della formazione di Antonio Conte, campione d’Italia in carica e fresca del trionfo in Supercoppa italia contro il Bologna, che all’Al-Awwal Park di Riad si è arreso alla doppietta di David Neres (già a segno in semifinale contro il Milan). Gli azzurri sono ora attesi sul campo della Cremonese, dove domenica 28 dicembre contenderà alla formazione di Davide Nicola la 17 ª giornata di campionato: si disputerà invece il 14 gennaio il recupero della 16ª giornata contro il Parma al Maradona. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

ts 8211 signorotti che comandano il calcio fanno sorridere napoli dopo il trionfo adl torna all8217attacco

© Justcalcio.com - TS – “Signorotti che comandano il calcio. Fanno sorridere”. Napoli, dopo il trionfo ADL torna all’attacco

Leggi anche: Napoli, dopo la Supercoppa cambio di strategia? ADL potrebbe fare un investimento in attacco

Leggi anche: Corsa scudetto, il Napoli celebra il trionfo 2024-2025 al Gran Galà: premi, ambizioni e l’attacco di De Laurentiis al sistema calcio

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.