Il presidente Donald Trump ha celebrato la vigilia di Natale chiedendo ai bambini che chiamavano quali regali fossero entusiasti di ricevere, promettendo di non permettere a un “ Babbo Natale cattivo ” di infiltrarsi nel Paese e persino suggerendo che una calza piena di carbone potrebbe non essere poi così male. In vacanza nella sua tenuta di Mar-a-Lago in Florida, il presidente e la first lady Melania Trump hanno partecipato alla tradizione di rispondere alle chiamate dei bambini che si collegano al Comando di Difesa Aerospaziale Nordamericano, che segue giocosamente i progressi di Babbo Natale in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trump, le telefonate coi bimbi a Natale: “Nel nostro Paese no a un Babbo Natale cattivo”

Leggi anche: Si accende il Natale anche al Centro Collestrada: giochi per bimbi, le foto con Babbo Natale e un concerto

Leggi anche: "Caro Babbo Natale fai nevicare". Le letterine con i desideri dei bimbi

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Trump, le telefonate coi bambini per Natale: "Ci assicuriamo che nel nostro Paese non entri un Babbo Natale cattivo" - (LaPresse) Il presidente Donald Trump ha celebrato la vigilia di Natale chiedendo ai bambini che chiamavano quali regali fossero entusiasti ... stream24.ilsole24ore.com