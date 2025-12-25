Come ogni anno il Comando di difesa aerospaziale del Nordamerica (Norad) monitora il viaggio di Babbo Natale e le sue renne. La tradizione risale al 1955. Presente quest’anno al monitoraggio anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che la sera della Vigilia di Natale, insieme alla first lady Melania Trump, ha fatto delle telefonate con alcuni bambini americani. Un bimbo di 4 anni di Sepulpa, Oklahoma, voleva sapere quando sarebbe arrivato Babbo Natale e persino se avesse con sé un localizzatore Gps (il sistema del “Santa Tracker” del Norad che traccia il viaggio di Babbo Natale in giro per il mondo) e Trump, in versione Grinch, gli ha risposto: “Sì, noi tracciamo Babbo Natale in tutto il mondo e lo controlliamo, perché vogliamo essere sicuri che non si sia infiltrato, che non stiamo infiltrando nel nostro Paese un Babbo Natale cattivo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump in versione Grinch a un bambino: “Bisogna controllare che Babbo Natale non sia un infiltrato”

Leggi anche: Donald Trump e Babbo Natale: «Faremo di tutto perché non sia un infiltrato immigrato» – Il video

Leggi anche: Babbo contro il Grinch - la febbre del Natale spettacolo per bambini

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Elon Musk versione "bambino": gioca con le posate durante una cena alla Casa Bianca con Donald Trump - Esteri Martedì, 25 marzo 2025 Elon Musk versione "bambino": gioca con le posate durante una cena alla Casa Bianca con Donald Trump Elon Musk gioca con le posate durante una cena ufficiale con Trump ... affaritaliani.it

#Zelensky ha illustrato l’ultima versione del piano di #pace , previsto accordo di non aggressione con #Mosca -di-non-aggressione-con-mosca/ - #Ucraina #Russia #Putin #Trump - facebook.com facebook

Gli Stati Uniti, secondo una versione inedita della #NSS riportata da Defense One, punterebbero su Austria, Ungheria, #Italia e Polonia per indebolire l’influenza dell’UE, sostenendo forze politiche “sovraniste” e affini all’amministrazione #Trump x.com