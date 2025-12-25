Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la First Lady Melania Trump hanno augurato un felice Natale ai militari. “Spero che ormai la maggior parte di voi abbia ricevuto il suo speciale bonus da 1.776 dollari”, ha detto il presidente da Palm Beach, in Florida, prima di sottolineare che il bonus era esentasse. La First Lady Melania Trump ha ringraziato i militari per il loro servizio. “La nazione è orgogliosa di voi”, ha detto prima di augurare loro un felice Natale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trump, gli auguri di Natale ai militari: "Per voi un assegno da 1.776 dollari"

Leggi anche: Crosetto, gli auguri di Natale ai militari: “Siete un punto di riferimento per l’Italia e per me”

Leggi anche: Militari italiani in Bulgaria a Natale. Gli auguri di Crosetto

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Giorgia Meloni ai militari per gli auguri: “Eserciti strumento più efficace contro guerre”; Betlemme, la messa di Pizzaballa: messaggio di speranza e pace. Nuovi attacchi aerei a Gaza - Media, a Times Square l'insegna 'Gesù è palestinese, buon Natale'; Riuscirà l’amministrazione Trump a porre fine alla guerra civile in Sudan?; Guerra Ucraina, Parigi: ora di nuovo utile tornare a parlare con Putin. Mosca: ipotesi trilaterale con Usa e Kiev non in considerazione.

Trump, gli auguri di Natale ai militari: "Per voi un assegno da 1.776 dollari" - (LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la First Lady Melania Trump hanno augurato un felice Natale ai militari. stream24.ilsole24ore.com