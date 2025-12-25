Trump gli auguri di Natale ai militari | Per voi un assegno da 1.776 dollari
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la First Lady Melania Trump hanno augurato un felice Natale ai militari. “Spero che ormai la maggior parte di voi abbia ricevuto il suo speciale bonus da 1.776 dollari”, ha detto il presidente da Palm Beach, in Florida, prima di sottolineare che il bonus era esentasse. La First Lady Melania Trump ha ringraziato i militari per il loro servizio. “La nazione è orgogliosa di voi”, ha detto prima di augurare loro un felice Natale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
