Palmoli (Chieti) – I fratellini al mare, sorridenti, mentre fanno il bagno con papà Nathan. I bambini ai tavolini di un bar: mangiano il gelato con i cucchiaini di plastica (senza paura). I piccoli che giocano con miniature di animali (sempre di plastica) oppure accovacciati nelle giostrine a gettoni (anch’esse di plastica) di un centro commerciale. E ancora: rieccoli tra gli scaffali del supermercato, il non luogo ideale del mondo capitalistico, eppure perfettamente a loro agio. La storia della famiglia nel bosco dall’inizio: la verità giudiziaria su Palmoli, tutte le risposte La testimonianza da Valsamoggia: “Una vita serena e felice”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Trenta foto, la lettera dall’esilio e decine di testimonianze per la famiglia del bosco: “L’isolamento sociale dei bimbi? Una bugia”

