Trebaseleghe gli auguri della prima cittadina tra memoria e futuro
Un messaggio di auguri che diventa anche un bilancio dell’anno appena trascorso. Il sindaco di Trebaseleghe, Antonella Zoggia, si rivolge alla comunità ricordando un 2025 complesso, segnato da eventi drammatici, ma anche da interventi amministrativi e iniziative che guardano al futuro del paese. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: France Odeon 2025 apre a Firenze tra memoria e futuro: Hazanavicius presenta in prima italiana Carnets d’Ukraine
Leggi anche: France Odeon 2025 apre a Firenze tra memoria e futuro: Hazanavicius presenta in prima italiana Carnets d’Ukraine
Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.
I nostri migliori Auguri di Buona Natale Video dal Concerto di Natale 2025 #concerto #corpomusicale #bandamusicale #domodossola #anbima - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.