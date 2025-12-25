Trasporto Pubblico ad Artena | cosa cambia dal 2 gennaio 2026
A partire dal 2 gennaio 2026, la gestione del Trasporto Pubblico Locale (TPL) passerà ufficialmente sotto il controllo diretto della Regione Lazio, in attuazione della Legge Regionale n. 282019.Questo passaggio segna una riorganizzazione totale del sistema di mobilità su scala regionale, che. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Riorganizzazione del Tpl, dal 2026 gestione regionale e timori per aree scoperte ad Artena.
Servizio di Trasporto Pubblico Locale: aggiornamenti importanti Si informa la cittadinanza che a decorrere dal 2 gennaio 2026 il servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) sarà gestito direttamente dalla Regione Lazio e non dai singoli comuni come avvenut - facebook.com facebook
