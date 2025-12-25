Trasporti pubblici a Milano | gli orari Atm da Natale all’Epifania
Milano, 25 dicembre 2025 – Dovrete tornare in ufficio in questi giorni che separano il Natale dall’ultimo dell’anno? Oppure siete in vacanza e dovrete comunque spostarvi in città con i mezzi pubblici durante le feste, da Natale all’Epifania? Qui trovate tutto quello che c’è da sapere per muoversi senza sorprese sulla metro, i tram e i bus di Atm. Natale. San Silvestro . Orari delle metropolitane durante le feste. Orari di bus, tram e filobus. Rete notturna. Atm Point. Parcheggi. Radiobus di quartiere e bus a chiamata. Natale. Il giorno di Natale i mezzi sono in servizio dalle 7 alle 19:30 Trovate le prime e ultime partenze di tutte le linee a questa pagina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Gli orari della metro e dei bus Atm a Milano per Natale, Capodanno e l'Epifania
Leggi anche: Sciopero Atm 7 novembre, a rischio trasporti pubblici a Milano: orari e fasce di garanzia
Gli orari della metro, dei bus e dei tram a Natale a Milano; ATM, info e orari dei mezzi nei giorni delle festività natalizie; Gli orari della metro e dei bus Atm a Milano per Natale, Capodanno e l'Epifania; Natale a Roma: gli orari di bus, tram e metro.
Orari autobus e metro Milano Natale 2025 e Capodanno 2026 - ATM ha pubblicato il piano trasporti pubblici tram, autobus e metro Milano per le feste di Natale 2025 e per Capodanno 2026. ecoincitta.it
Natale a Milano: ecco gli orari di metro, tram e bus Atm - Atm, l’azienda trasporti milanese, ha fatto sapere sul proprio sito che l’orario sarà ridotto: il servizio inizierà alle 7 e finirà ... milanotoday.it
Natale 2025 a Milano: gli orari di metro, bus e tram il 25 e 26 dicembre - Il 25 e il 26 dicembre 2025, cioè Natale e Santo Stefano, ci saranno alcune modifiche agli orari di metropolitane, tram e bus a Milano ... fanpage.it
Il bilancio regionale 2025-2027 prevede un fondo di 1 milione di euro per progetti e iniziative dedicate ai giovani marchigiani, oltre a risorse per sanità e trasporti pubblici - facebook.com facebook
Le entrate andrebbero a ridurre le tariffe dei trasporti pubblici #svizzera x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.