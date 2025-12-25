Un impatto violento, improvviso, senza possibilità di scampo. Simona Vigini, 54 anni, è morta nel tardo pomeriggio di martedì 23 dicembre in un incidente stradale avvenuto lungo la Ss336, l’arteria che collega il Milanese all’aeroporto di Malpensa. Lo schianto, avvenuto poco dopo le 19, ha coinvolto un’auto e un furgone e si è rivelato fatale per la donna, deceduta sul colpo. L’incidente si è verificato all’altezza del comune di Vanzaghello, nel territorio della Città metropolitana di Milano, al confine con Lonate Pozzolo, in provincia di Varese. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tragico schianto, Simona muore così! Era la moglie del campione

Leggi anche: Tragico schianto, morta Simona: era la moglie del campione

Leggi anche: Tragico schianto in autostrada, muore una neonata: “Sconvolgente”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Incidente choc, muore a 22 anni: auto distrutta nello schianto contro l’albero - Un tragico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di domenica 16 novembre, intorno alle 16:30, sulla strada statale 73 ... lanazione.it

Tragico schianto in moto, muore a 34 anni Fabrizio Bresaola - facebook.com facebook

Tragico schianto sulla 387 a Settimo San Pietro: un morto e due feriti x.com