Tragico schianto morta Simona | era la moglie del campione

Un rientro come tanti, una strada che migliaia di persone percorrono ogni giorno per andare e tornare dall'aeroporto. Poi, all'improvviso, il boato, le sirene, le luci blu che squarciano il buio della sera. In pochi istanti, una normalissima giornata si trasforma in una di quelle date che la comunità non dimentica più. Siamo sulla Ss336, la superstrada che collega il Milanese a Malpensa. Una sera qualunque di fine dicembre, il traffico scorre, le auto viaggiano veloci verso casa, verso le feste, verso gli ultimi impegni prima di Natale. Ma all'altezza di un punto preciso, vicino al confine tra due province, qualcosa va terribilmente storto.

Simona Vigini, morta in un incidente stradale nel Milanese: era moglie di un giocatore di football americano - È morta martedì 23 dicembre in un incidente stradale sulla Ss 336, che porta a Malpensa.