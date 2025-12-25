Una persona ha perso la vita in seguito a uno scontro frontale tra due veicoli. Il grave incidente è avvenuto nella galleria Santa Maria di Pozzano, situata al km 3.300 della strada statale 145. Le cause del violento impatto sono in corso di accertamento: al momento la galleria è chiusa al. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Tragico incidente a Natale, scontro frontale tra due auto: un morto

