Tragedia nella notte di Natale | va a fuoco la casa morto un uomo

Questa notte i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti a via Pisani 24 per un incendio in un appartamento. Per cause in corso di accertamento, è morto un uomo, di origine extracomunitaria che non è ancora stato identificato.La salma e l'appartamento sono stati. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

