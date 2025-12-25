Tragedia nella notte di Natale | va a fuoco la casa morto un uomo
Questa notte i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti a via Pisani 24 per un incendio in un appartamento. Per cause in corso di accertamento, è morto un uomo, di origine extracomunitaria che non è ancora stato identificato.La salma e l'appartamento sono stati. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Barberino di Mugello, esplosione nella notte: morto un uomo nella casa avvolta dalle fiamme
Leggi anche: Va a fuoco l’albero di Natale durante la notte, i vicini di casa danno l’allarme: intossicate due donne
Palermo, spari nella notte in centro: ferita 33enne colpita per errore; Un 16enne è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco la notte di Natale; CHIETI: INCENDIO AL MERCATINO DI NATALE, INCENERITA UNA CASETTA, INDAGINI IN CORSO; Portopalo, la tragedia di Natale rimossa.
Muore nel rogo del suo appartamento la notte di Natale - Tragedia nella notte di Natale a Pascarola: incendio in un appartamento, muore un uomo Tragedia nella notte di Natale a Pascarola, frazione del comune di Caivano, dove un incendio divampato all’intern ... ilmediano.com
Caivano, incendio in un appartamento nella notte di Natale: morto un uomo - I vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti a via Pisani 24 per un incendio ... msn.com
Incendio in casa a Cairate nella notte di Natale: donna e bambino in ospedale per il fumo - Vigili del fuoco in azione con più mezzi: evitato il propagarsi del rogo ai piani superiori. laprovinciadivarese.it
Sheila : ascension, scandales et triomphe d’une icône française - Documentaire Artistes- MP
Tragedia sulla tangenziale nord di Torino nella notte: un giovane di 22 anni perde la vita in un tamponamento con un tir - facebook.com facebook
#Palermo Tragedia sfiorata nella notte: una 33enne è stata raggiunta dai colpi di un fucile partiti da un'auto. La donna, ferita gravemente, è ricoverata ma non è in pericolo di vita. Il responsabile è fuggito investendo e ferendo lievemente due pedoni Foto arc x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.