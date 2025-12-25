La partita scorreva come tante altre, su un campo di provincia, con il rumore secco dei contrasti e il fiato corto di chi gioca per vincere e per sopravvivere. Poi, all’improvviso, il corpo che cede, le gambe che non reggono più, il silenzio che si allarga sugli spalti. In Burundi una gara di seconda divisione si è trasformata in tragedia, lasciando dietro di sé sgomento e domande che vanno ben oltre il calcio. Secondo le testimonianze raccolte sul posto, il giocatore si è accasciato senza che ci fosse un contrasto evidente. I soccorsi sono stati immediati, ma inutili. Solo dopo è emerso il dettaglio che ha reso la vicenda ancora più drammatica: in bocca aveva una moneta, un feticcio che riteneva potesse proteggerlo durante la partita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Tragedia in campo! Calciatore muore soffocato: poi si scopre l'impossibile

