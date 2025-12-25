Tragedia di Natale | muore in un frontale gravissima la moglie

25 dic 2025

Parma, 25 dicembre 2025 - Tragedia nel giorno della vigilia di Natale nel Parmense. Un uomo di 75 anni è morto in un incidente a Traversetolo sulla provinciale di Montechiarugolo. L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, lo schianto è avvenuto lungo via Bora sulla Sp45. La vittima viaggiava su un'auto che si è scontrata frontalmente con un'altra vettura. La dinamica è al vaglio dei carabinieri: non si esclude che il 75enne abbia invaso la corsia opposta a causa di un malore. Nonostante l'intervento del 118 è morto sul colpo. Insieme a lui viaggiava anche la moglie, trasportata al Maggiore di Parma in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

