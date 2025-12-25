Tragedia a Settimo Torinese | muore soffocato da un boccone di panettone alla vigilia di Natale

Giovanni Lopez muore a 47 anni durante il pranzo con i familiari. Un pranzo natalizio si è trasformato in tragedia a Settimo Torinese. Giovanni Lopez, 47 anni, è morto ieri prima del pranzo della Vigilia soffocato da un boccone di panettone. L’ incidente è avvenuto intorno alle 14:30 in un appartamento di via Foglizzo, nel quartiere Borgo Nuov o, mentre l’uomo si trovava con i familiari nella casa dei genitori. Doveva essere un pomeriggio di festa e serenità, ma il dolce tipico della Vigilia ha provocato un’improvvisa ostruzione delle vie respiratorie, mettendo in crisi la vittima. I tentativi di soccorso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

