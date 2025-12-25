Traffico Roma del 25-12-2025 ore 20 | 30

Luceverde Roma Buonasera Bentrovati non molto traffico registrato in queste ore nessuna segnalazione degli Avo sul Raccordo Anulare e consolari è cominciato il conto alla rovescia per la conclusione della Giubileo della speranza con le relative chiusure delle porte Sante nelle basiliche è terminato il rito solenne a Santa Maria Maggiore ingenti le misure di sicurezza in tutta la zona con limitazioni al traffico e modi per la viabilità ripercussioni quindi lungo Molte strade dell'esquilino domani alle 12 a San Pietro l'Angelus con migliaia di fedeli attesi al cospetto del pontefice possibili riflessi e contraccolpi per il traffico nell'area circostante il Vaticano Quindi in pratica in particolare sul lungotevere trasporto pubblico con il potenziamento in questo periodo delle corse della metropolitana e delle principali linee di bus sono attive anche tre navette gratuite per agevolare gli spostamenti dei romani verso il centro la linea free1 collega Piazza dei Cinquecento con largo Chigi la linea free 2 parte da Piazzale dei Partigiani il raggiunge anch'essa Largo Chigi le due linee free sono attive tutti i giorni con orario compreso tra le 9 e le 21 la linea elettrica 100 collega invece via di Porta Pinciana ovverosia Villa Borghese con Piazza Cavour ed è in funzione tutti i giorni tra le 9 e le 20 parliamo orari Ztl quelle centro del Tridente restano attive ogni giorno della settimana festivi compresi dalle 730 alle ore 18 fino al 6 gennaio oggi via libera maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

