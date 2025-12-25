Traffico Roma del 25-12-2025 ore 18 | 30

Luceverde Roma Buonasera Tutto tranquillo in queste ore sono alle fiere della capitale nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare consolari intanto si avvia alla conclusione Giubileo della speranza con le relative chiusure delle porte Sante nelle basiliche in corso il rito solenne a Santa Maria Maggiore ingenti le misure di sicurezza in tutta la zona con limitazioni al traffico e modifiche viabilità ripercussioni quindi lungo Molte strade dell'esquilino parliamo ora di trasporto pubblico perché con il potenziamento Delle Corse della metropolitana e delle principali linee di bus sono attive anche ai tre navette gratuite per agevolare gli spostamenti dei romani verso il centro la linea Apri 1 collega Piazza dei Cinquecento con largo Chigi mentre la linea free 2 Tera Piazzale dei Partigiani ovverosia dalla stazione Ostiense e raggiunge anche essa Largo Chigi le due linee free sono attive tutti i giorni con orario compreso tra le 9 e le 21 la linea elettrica 100 con invece via di Porta Pinciana quindi Villa Borghese Piazza Cavour ed è in funzione tutti i giorni tra le 9 e le 20 maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

