Traffico Roma del 25-12-2025 ore 14 | 30

Luceverde Roma Buon pomeriggio ben trovati incidente sulla Pontina tra l'uscita di Castel di Decima e lo svincolo per Tor de' Cenci ci sono brevi coda in direzione Roma tutto regolare sulla via del mare dove per le conseguenze di un incidente avvenuto all'altezza di Vitinia si erano formati Code in direzione di Ostia ed è tornata definitivamente alla normalità anche la situazione sull'Aurelia dopo il grave incidente avvenuto stamani tra le uscite di Malagrotta di Massimino in direzione del centro città spostamenti ancora penalizzati al maltempo che con piogge sparse continua ad interessare gran parte dell'internal capitolino sono diverse le strade che possono presentare tratti parzialmente allagati un terrore invito quindi alla massima cautela nella guida intanto si avvia alla conclusione del Giubileo della speranza con le relative chiusure delle porte Sante nelle basiliche questa sera alle 18 il rito solenne a Santa Maria Maggiore ingenti le misure di sicurezza in tutta la zona con limitazioni al traffico e modifiche per la via attesi migliaia di fedeli maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma.

