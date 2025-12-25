Luceverde Roma Bentrovati traffico in coda per un incidente sul tratto della A1 Roma Napoli tra Ponzano Romano il video per la diramazione Roma Nord in direzione Roma coda per un incidente anche sulla via Aurelia tra Malagrotta e Casal Lumbroso in direzione del raccordo anulare ancora un invito alla prudenza perché oggi e temporali sparsi su parte del territorio appuntamento alle 12 in piazza San Pietro per la benedizione Urbi et Orbi di Papa Leone quattordicesimo prima di concludere ricordiamo che in vigore l'estensione oraria della ZTL diurna dal centro ed è prudente attivi ogni giorno della settimana festivi compresi dalle 6:30 alle 20 così sarà Fino al prossimo 6 gennaio oggi 25 dicembre giorno di Natale accesso libero dettagli di queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-12-2025 ore 11:30

Leggi anche: Traffico Roma del 25-11-2025 ore 11:30

Leggi anche: Traffico Roma del 12-11-2025 ore 11:30

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Sito Istituzionale | Natale a San Pietro e chiusura Porte Sante Giubileo: la viabilità; Vacanze di Natale 2025: le previsioni di traffico. Cosa c’è da sapere; ESODO FESTIVITÀ NATALIZIE: DA OGGI A LUNEDÌ 22 DICEMBRE PREVISTI 3,5 MILIONI DI VEICOLI IN VIAGGIO PER LE VACANZE SULLE STRADE E AUTOSTRADE ANAS; Natale 2025 sulle strade: i giorni da bollino rosso e nero. I consigli per evitare il traffico.

Traffico Roma del 25-12-2025 ore 07:30 - Luceverde Roma Bentrovati bravi rallentamenti per traffico intenso sulla tangenziale est tra via Nomentana e via delle Valli in direzione dello Stadio ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 25-12-2025 ore 09:30 - luce verde Lazio Bentrovati traffico in coda sulla A1 Roma Napoli per lavori di ripristino a seguito di un incidente tra Colleferro e Anagni in direzione ... romadailynews.it

Traffico 23, 24, 25, 26, 27 e 28 dicembre 2025: le previsioni di Natale - Situazione traffico del 23, 24, 25, 26, 27 e 28 dicembre 2025 con le previsioni per il periodo di Natale sulle principali strade e autostrade ... sicurauto.it