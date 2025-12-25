Luceverde Roma Bentrovati bravi rallentamenti per traffico intenso sulla tangenziale est tra via Nomentana e via delle Valli in direzione dello Stadio Olimpico traffico complesso scorrevole sulla restante rete viaria della capitale alle 10 nella Basilica di San Pietro Papa Leone quattordicesimo celebrerà la messa di Natale alle 12 seguirà la benedizione Urbi et Orbi nel pomeriggio alle 18 celebrazione eucaristica nella Basilica di Santa Maria Maggiore cui seguirà il rito della chiusura della prima delle 4 porte Sante oggi 25 dicembre bus tram e metro saranno in servizio dalle 8:30 alle 13 e dalle 16:30 alle 21 la termini-centocelle sarà invece attiva fino alle 13 nel pomeriggio è possibile In alternativa utilizzare la linea bus 105 bus notturni in regolare servizio dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-12-2025 ore 07:30

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

