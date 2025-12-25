Traffico Lazio del 25-12-2025 ore 17 | 30

Luceverde Roma Buon pomeriggio ben trovati volume di traffico tutt'altro che levati quelli registrati al momento sulla rete viaria della capitale unica notizia di Liam un incidente avvenuto sulla Pontina qualche ora fa tra l'uscita di Castel di Decima e lo svincolo per Tor de' Cenci ci sono bravi Code in direzione e Roma migliorate le condizioni del tempo sull'Inter Nanda capitolino per mano però piovaschi sparsi mentre sono diverse le strade che possono presentare tratti parzialmente allagati un terrore invito quindi la massima cautela nella guida intanto si avvia alla conclusione il giubbino della speranza con le relative chiusure delle porte Sante nelle basiliche questa sera alle 18 il rito solenne a Santa Maria Maggiore ingenti le misure di sicurezza in tutta la zona limitazione al traffico e modifiche per la viabilità attesi migliaia di fedeli trasporto pubblico con il potenziamento Delle Corse della metropolitana e delle principali linee di bus attive tre navette gratuite per agevolare gli spostamenti dei romani verso il centro la linea free1 collega Piazza dei Cinquecento con largo Chigi mentre la linea free 2 parte da Piazzale dei Partigiani ovverosia dalla stazione Ostiense e raggiunge anche Sara Largo Chigi le due linee free sono attive tutti i giorni con orario compreso tra le 9 e le 21 la linea elettrica 100 collega in via di Porta Pinciana ovverosia a Villa Borghese Piazza Cavour ed è in funzione tutti i giorni tra le 9 e le 20 maggiori informazioni su questa notizia sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

