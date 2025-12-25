Traffico Lazio del 25-12-2025 ore 09 | 30

luce verde Lazio Bentrovati traffico in coda sulla A1 Roma Napoli per lavori di ripristino a seguito di un incidente tra Colleferro e Anagni in direzione Napoli sulla via Pontina traffico in coda all'altezza di castelporziano in direzione Latina segnalato un incidente a Roma è trafficata la tangenziale est con code tra via Tiburtina e via delle Valli in direzione dello Stadio Olimpico circolazione nel complesso scorrevole sulla restante rete viaria del territorio un invito Tuttavia la prudenza per piogge sparse su parte della regione spostamenti di oggi giovedì 25 dicembre agevolati dal fermo dei mezzi pesanti dalle 9 alle 22 Salvo i casi autorizzati dalla legge il fermo si ripeterà anche domani giorno di Santo Stefano nella stessa fascia oraria è tutto per aggiornamento Grazie per l'attenzione un servizio in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

