Tournée 4 Trampolini Oberstdorf 2025 | programma orari tv streaming

Sta per iniziare un’altra edizione della Tournée dei 4 Trampolini; a Oberstdorf si cerca di ereditare quel che ha lasciato Stefan Kraft, che aprì con una vittoria la Tournée 2024-2025 salvo poi non riuscire a battere Daniel Tschofenig in un derby austriaco per la classifica assoluta in tal senso. Per Kraft sono tre i successi su questo trampolino; tre anche per Ryoyu Kobayashi, un altro dei grandi protagonisti attesi, ma sullo Schattenbergschanze è possibile che siano altri gli uomini destinati a fare la voce grossa. Come per esempio Domen Prevc. In sostanza, sembra difficile che si possa verificare un poker che è quel miraggio impossibile cercato da tanti (Dieter Thoma, Martin Schmitt) senza mai riuscire a raggiungerlo. 🔗 Leggi su Oasport.it

