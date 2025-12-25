Tour de Ski 2025-2026 | ventuno azzurri convocati per l’edizione tutta italiana

Dal 28 dicembre al 4 gennaio il grande sci di fondo torna in Italia tra Dobbiaco e Val di Fiemme. Il responsabile tecnico Markus Kramer ha ufficializzato l'elenco dei convocati azzurri. Tour de Ski, l'Italia al centro dello sci di fondo mondiale Sarà un Tour de Ski a forte tinte tricolori quello in programma tra .

Tour de Ski 2026, Italia con vista olimpica tra Dobbiaco e Val di Fiemme - Sarà un'Italia che, per il ventennale tutto tricolore del Tour de Ski (visto che si gareggia tra Dobbiaco e Val di Fiemme), ha una doppia vista davanti ai ... oasport.it

Sprint, gara a intervalli, Heat Mass Start e Pursuit, a Dobbiaco ci sarà un po' di tutto per l'apertura del Tour de Ski - La ventesima edizione della rassegna centrale per la stagione dello sci di fondo, anche nell'inverno olimpico, al via domenica 28 dicembre dalla Nordic Arena per quattro gare ... neveitalia.it

Sci nordico: i convocati azzurri per la 20/a edizione del Tour de Ski Sono ventuno (dieci le donne) gli azzurri convocati dal responsabile tecnico Markus Kramer per la ventesima edizione del Tour de Ski, in programma da domenica 28 dicembre a domenica 4 - facebook.com facebook

