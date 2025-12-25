Il retroscena che infiamma il gossip. Il mondo del gossip torna a occuparsi di Francesco Totti e lo fa con un’indiscrezione destinata a far discutere. Secondo quanto riportato dal settimanale Diva e Donna, l’ex capitano della Roma nutrirebbe una particolare attenzione nei confronti di Francesca Tocca, ballerina professionista di Amici ed ex moglie di Raimondo Todaro. Un interesse che, stando al magazine, si sarebbe tradotto anche in alcuni tentativi di contatto diretto da parte di Totti, rimasti però senza risposta. I messaggi e il presunto interesse. Sempre secondo il settimanale, l’ex numero dieci giallorosso avrebbe provato ad avvicinare la ballerina con l’intenzione di conoscerla meglio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Totti, il “sogno proibito” si chiama Francesca Tocca: il retroscena che scuote il gossip

Leggi anche: Francesco Totti ci prova con Francesca Tocca? Esplode il gossip

Leggi anche: “Francesca Tocca…”. L’inaspettato gossip bomba su Francesco Totti

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Edwige Fenech: «Oggi vivo a Lisbona, sentivo il desiderio di cambiare vita. Con Lino Banfi mi ci sento ancora».

Tra Francesco Totti e Noemi Bocchi spunta un famoso volto di Amici: ecco chi sarebbe il “sogno proibito” dell’ex capitano della Roma - Dopo la separazione che fece tantissimo scalpore fra la conduttrice Ilary Blasi e l'ex capitano della Roma Francesco Totti, i due sembravano ... isaechia.it