Totti il sogno proibito si chiama Francesca Tocca | il retroscena che scuote il gossip

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il retroscena che infiamma il gossip. Il mondo del gossip torna a occuparsi di Francesco Totti e lo fa con un’indiscrezione destinata a far discutere. Secondo quanto riportato dal settimanale Diva e Donna, l’ex capitano della Roma nutrirebbe una particolare attenzione nei confronti di Francesca Tocca, ballerina professionista di Amici ed ex moglie di Raimondo Todaro. Un interesse che, stando al magazine, si sarebbe tradotto anche in alcuni tentativi di contatto diretto da parte di Totti, rimasti però senza risposta. I messaggi e il presunto interesse. Sempre secondo il settimanale, l’ex numero dieci giallorosso avrebbe provato ad avvicinare la ballerina con l’intenzione di conoscerla meglio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

