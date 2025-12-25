Torna il Natale a Betlemme Pizzaballa Un messaggio di rinascita
Un messaggio di pace, speranza e rinascita nella notte di Betlemme davanti a migliaia di fedeli, dopo due anni di celebrazioni in tono minore per la guerra a Gaza. La Santa Messa della Notte di Natale è stata l’occasione per una profonda riflessione del Patriarca Latino, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, sul senso del divino all’interno delle contraddizioni umane. «Il Natale ci invita a. 🔗 Leggi su Feedpress.me
