Torino soffoca mangiando panettone | morto 47enne
Ha mangiato una fetta di panettone e un boccone è rimasto incastrato soffocandolo. È successo ieri a Settimo Torinese, in provincia di Torino, poco prima del pranzo della Vigilia con i parenti quando l’uomo stava mangiando una fetta del dolce natalizio rimanendo soffocato da un boccone. Sul posto i soccorsi del 118, chiamati dai parenti, che hanno potuto solo constatare il decesso. La tragedia poco prima del pranzo della Vigilia. L’uomo si trovava nell’abitazione dei suoi genitori, nel Quartiere Borgo Nuovo di Torino, quando un pezzo del panettone che stava mangiando gli ha ostruito le vie respiratore. 🔗 Leggi su Lapresse.it
