Torino, mangia panettone e muore soffocato alla vigilia di Natale.

25 dic 2025

(Adnkronos) – Un uomo è morto ieri prima del pranzo della vigilia di Natale a Settimo Torinese, soffocato da una fetta di panettone. La tragedia è avvenuta poco prima di mezzogiorno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno cercato invano di rianimare l’uomo.   — cronaca [email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Ildifforme.it

