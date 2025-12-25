Torino mangia panettone e muore soffocato alla vigilia di Natale
(Adnkronos) – Un uomo è morto ieri prima del pranzo della vigilia di Natale a Settimo Torinese, soffocato da una fetta di panettone. La tragedia è avvenuta poco prima di mezzogiorno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno cercato invano di rianimare l’uomo. — cronaca [email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Torino, mangia panettone e muore soffocato alla vigilia di Natale.
