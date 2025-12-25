Il Torino spera di ottenere la terza vittoria consecutiva nel match casalingo contro il Cagliari, in programma sabato prossimo. I granata sono infatti reduci dai due successi di misura contro Cremonese e Sassuolo, targati entrambi Nikola Vlasic, grazie ai quali sono risaliti a metà classifica mettendosi alle spalle una serie negativa preoccupante. Mister Barco Baroni . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Torino-Cagliari (sabato 27 dicembre 2025 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Leggi anche: Torino-Cagliari (sabato 27 dicembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Torino-Cremonese (sabato 13 dicembre 2025 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Torino-Cagliari, info settore ospiti; Dove vedere Torino-Cagliari sabato in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Torino-Cagliari: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Verso Torino-Cagliari: dove vedere la gara in TV e streaming.

Torino-Cagliari: diretta, formazioni e risultato live - Cagliari di sabato 27 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net