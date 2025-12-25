Il Torino spera di ottenere la terza vittoria consecutiva nel match casalingo contro il Cagliari, in programma sabato prossimo. I granata sono infatti reduci dai due successi di misura contro Cremonese e Sassuolo, targati entrambi Nikola Vlasic, grazie ai quali sono risaliti a metà classifica mettendosi alle spalle una serie negativa preoccupante. Mister Barco Baroni . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Torino-Cagliari (sabato 27 dicembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Lecce-Como (sabato 27 dicembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Torino-Cremonese (sabato 13 dicembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Torino-Cagliari: L'ultima del 2025 al Grande Torino!; Torino-Cagliari, info settore ospiti; Dove vedere Torino-Cagliari sabato in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Torino-Cagliari: orario e dove vederla in TV e streaming.

Toro, ecco il Cagliari: da Palestra a Esposito, quanti talenti - Il Cagliari farà visita sabato 27 settembre all'Olimpico Grande Torino, teatro della sfida valevole per la 17a di serie A ... toro.it