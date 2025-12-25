TOP Video 2025 – Thiaw | Ho deciso io di andare via dal Milan perché …

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2025 è stato anche l'anno della cessione di Malick Thiaw al Newcastle. L'ex difensore del Milan ha spiegato la sua scelta. Ecco il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

top video 2025 8211 thiaw ho deciso io di andare via dal milan perch233 8230

© Pianetamilan.it - TOP Video 2025 – Thiaw: “Ho deciso io di andare via dal Milan perché …”

Leggi anche: Thiaw: “Ho scelto io di andare al Newcastle. Volevo giocare di più” | Esclusiva

Leggi anche: Thiaw: “Milan, grande club, tifosi incredibili. Allegri top. Me ne sono andato perché …” | Esclusiva

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

TOP Video 2025 – Maldini | In Italia e all’estero esiste solo il Milan; Milan Memories 2025 – Kjaer | Ibrahimovic creava casino Mentre Pioli …; Oroscopo 22 – 28 dicembre 2025; Juventus – Roma i top e i flop | Spalletti MVP del match.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.