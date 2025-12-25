Ci siamo. Come ogni anno, la Top 100 Spirits di Wine Enthusiast diventa un vero e proprio specchio del mondo dei distillati. La lista 2025 nasce da centinaia di assaggi e riflette le tendenze di un panorama in continua evoluzione: whisky iconici, edizioni limitate, distillati innovativi e bottiglie accessibili che offrono un valore reale. Il processo di selezione è completamente editoriale: la giuria valuta qualità, distribuzione, prezzo e identità senza candidature o quote d’ingresso, garantendo un approccio indipendente. Il risultato è un mosaico di esperienze sensoriali che va dal single malt da 650 dollari al limoncello italiano da 27, dalle note torbate di Islay alle scorze di cedro del Nordest. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Top 100 Spirits 2025: whisky da sogno e liquori italiani protagonisti

