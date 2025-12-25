Timothée Chalamet ha scelto un orologio che lancia un messaggio chiaro | sogna in grande
Timothée Chalamet non è nuovo a scatenare una follia collettiva, e in questo periodo non possiamo fare altro che assistervi. Non mi considero un appassionato di ping pong, ma chiunque ami questo sport starà sicuramente pensando: a) da dove arrivino tutte queste gigantesche palline arancioni che popolano questo universo volutamente assurdo, b) chi diamine sia Marty Mauser, c) perché sia così supremo, e d) se non possa davvero essere ancora EsDeeKid, il misterioso alter ego che da tempo alimenta le teorie dei fan. Tutte domande opportune, alle quali (ad eccezione di quella sull'identità di EsDeeKid) potrai trovare risposta il 22 gennaio, quando Marty Supreme uscirà ufficialmente nelle sale cinematografiche italiane. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Com'è stato dirigere Timothée Chalamet in un videoclip con il rapper EsDeeKid - Il regista Archie Erskine racconta il backstage del futuro video rap più virale dell'anno, un prodotto culturale davvero inaspettato, ad alto tasso di Chalamet ... gqitalia.it
Tutti parlano del nuovo film con Timothée Chalamet: ha già fatto la storia al box office - L'effetto Timothée Chalamet è reale: scoprite i primi dati box office per l'acclamato nuovo film diretto da Josh Safdie. cinema.everyeye.it
Dune - Parte 3, Timothée Chalamet conferma la durata del salto temporale del film - Interprete di Paul Atreides, Timothée Chalamet ha precisato quanto durerà il salto temporale proposto nella trama di Dune - comingsoon.it
Due parole: tutto sarà rivelato a tempo debito. In realtà erano un po' più di due parole". Durante un’apparizione a Her Breakfast, Timothée Chalamet si è trovato di fronte a una domanda che ormai da tempo circola nei forum e sui social: è davvero lui il misterio - facebook.com facebook
